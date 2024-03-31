ما قصة المسلح الليبي الذي ظهر في فيديو متوعدًا تونس؟

وبنقردان هي مدينة تقع أقصى الجنوب الشرقي للجمهورية التونسية على بعد 560 كم من العاصمة تونس، وهي أيضًا آخر مدينة رئيسة بالقرب من الحدود مع ليبيا، فيما تقع مدينة قابس على خليج "قابس"، وتبعد حوالي 405 كم عن العاصمة التونسية تونس.

لكن جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، نفى في بيان اليوم السبت، أي علاقة تجمعه بالمسلح، الذي ظهر في الفيديو.