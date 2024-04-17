الجيش الإسرائيلي: استهداف "بنية تحتية مهمة" لحزب الله في بعلبك

وكان الجيش أعلن، في وقت سابق، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مباني عسكرية وبنى تحتية تابعة لميليشيا حزب الله في منطقتي الناقورة ويارين جنوب لبنان.

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 14 جنديًا أصيبوا بجراح إثر هجوم بالصواريخ المضادة للمدرعات والطائرات المسيّرة المفخخة، استهدف مبنى في بلدة عرب العرامشة شمال إسرائيل.

وأشار الجيش إلى أن حالة أحد الجرحى حرجة، بينما إصابة اثنين آخرين خطيرة.