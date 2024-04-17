الجيش الإسرائيلي: استهداف "بنية تحتية مهمة" لحزب الله في بعلبك
أعلن سلاح الجو الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة ضربت "بنية تحتية" لميليشيا حزب الله في بلعلبك شرق لبنان.
وجاء في بيان لسلاح الجو أن طائرات مقاتلة ضربت، في وقت سابق هذا المساء، بنية تحتية مهمة لحزب الله تستخدمها منظومة الدفاع الجوي في الميليشيا شمالي بعلبك.
وكان الجيش أعلن، في وقت سابق، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مباني عسكرية وبنى تحتية تابعة لميليشيا حزب الله في منطقتي الناقورة ويارين جنوب لبنان.
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 14 جنديًا أصيبوا بجراح إثر هجوم بالصواريخ المضادة للمدرعات والطائرات المسيّرة المفخخة، استهدف مبنى في بلدة عرب العرامشة شمال إسرائيل.
وأشار الجيش إلى أن حالة أحد الجرحى حرجة، بينما إصابة اثنين آخرين خطيرة.