حماس: العرض الإسرائيلي لوقف إطلاق النار يتضمن "بنودًا ملغمة"
قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، إن العرض الإسرائيلي الأخير لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين يتضمن "بنودًا ملغمة قد تؤدي لتفجير الاتفاق عند التنفيذ"، رغم أنه يقترب من موقف الحركة وشروطها.
وأضاف حمدان، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء العالم العربي "AWP"، أن هناك أطرافًا تصف الورقة الإسرائيلية بأنها "تتضمن عرضًا سخيًا"؛ من أجل الضغط على حماس لقبول العرض كما هو.
وأكد أن رؤية حماس واضحة "ولا يؤثر فيها تصريحات هنا أو هناك"، مشددًا على أن مثل هذه التصريحات "لن تحوّل الورقة إلى غير حقيقتها التي نعرفها جيدًا".
وقال حمدان: "لن نتوقف عند التوصيفات، وسنتعامل مع الأمور على حقيقتها من دون مبالغة أو استخفاف، وهذا ما عبرنا عنه بأننا نتعامل بمسؤولية مع الورقة المقدمة، وننتظر رد الاحتلال على ملاحظاتنا".
واعتبر حمدان أن حركة حماس تدير ما سماها "المعركة التفاوضية بكفاءة واقتدار، تمامًا كما تدير المعركة الميدانية، وهي تدرك المتغيرات الدولية والإقليمية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، يوم الاثنين الماضي، بأن "حماس أمامها مقترح سخي للغاية من جانب إسرائيل، وفي هذه اللحظة الشيء الوحيد الذي يقف بين أهالي غزة ووقف إطلاق النار هو حماس، وعليها أن تقرر وبسرعة، ومن ثم فنحن نتطلع إلى هذا، ويحدوني الأمل في اتخاذها القرار السليم".
وأكد الوزير الأمريكي أن "أسرع طريقة لإنهاء هذا هو وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".
ويوم أمس الثلاثاء، قال بلينكن، خلال اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في تل أبيب، إن "هناك عروضا مطروحة، وكما قلنا لا تأخير ولا أعذار، الآن هو الوقت المناسب لإعادة المختطفين إلى أهاليهم"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وأشار هرتسوغ إلى أن إسرائيل تأمل في الحصول على موقف دولي "واضح" بشأن قضية المحتجزين لدى حماس، مضيفًا: "نأمل عودتهم فورًا، ويجب أن تكون هذه أولوية للمجتمع الدولي".