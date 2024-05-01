حماس: العرض الإسرائيلي لوقف إطلاق النار يتضمن "بنودًا ملغمة"

قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، إن العرض الإسرائيلي الأخير لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين يتضمن "بنودًا ملغمة قد تؤدي لتفجير الاتفاق عند التنفيذ"، رغم أنه يقترب من موقف الحركة وشروطها.

وأضاف حمدان، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء العالم العربي "AWP"، أن هناك أطرافًا تصف الورقة الإسرائيلية بأنها "تتضمن عرضًا سخيًا"؛ من أجل الضغط على حماس لقبول العرض كما هو.

وأكد أن رؤية حماس واضحة "ولا يؤثر فيها تصريحات هنا أو هناك"، مشددًا على أن مثل هذه التصريحات "لن تحوّل الورقة إلى غير حقيقتها التي نعرفها جيدًا".

وقال حمدان: "لن نتوقف عند التوصيفات، وسنتعامل مع الأمور على حقيقتها من دون مبالغة أو استخفاف، وهذا ما عبرنا عنه بأننا نتعامل بمسؤولية مع الورقة المقدمة، وننتظر رد الاحتلال على ملاحظاتنا".

واعتبر حمدان أن حركة حماس تدير ما سماها "المعركة التفاوضية بكفاءة واقتدار، تمامًا كما تدير المعركة الميدانية، وهي تدرك المتغيرات الدولية والإقليمية".