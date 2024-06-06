"الحوثيون" يؤكدون: هاجمنا ميناء حيفا.. وتل أبيب تنفي
نفى الجيش الإسرائيلي مزاعم ميليشيا الحوثي، بأنها هاجمت مع فصائل عراقية سفنًا في ميناء حيفا شمال إسرائيل، في وقت أعلنت فيه الميليشيات المتحالفة شنها لعمليتين مشتركتين على الميناء.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الجيش بيتر ليرنر: "هذا ليس صحيحًا".
وكان الحوثيون قد أعلنوا، في وقت سابق من اليوم الخميس، عبر بيان، أنهم شنوا عمليتين مشتركتين مع ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" على ميناء حيفا في إسرائيل.
وجاء في بيان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع عن العمليتين أن "الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا. والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة. وقد نُفذت العمليتان بعدد من المسيّرات، وكانت الإصابة دقيقة".
وتشن الميليشيا هجمات على مسار الشحن الدولي في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، "تضامنًا مع الفلسطينيين"، كما تقول.
وأدى ذلك إلى شن الولايات المتحدة لضربات انتقامية على أهداف للميليشيا في اليمن منذ فبراير/ شباط.