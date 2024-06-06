"الحوثيون" يؤكدون: هاجمنا ميناء حيفا.. وتل أبيب تنفي

نفى الجيش الإسرائيلي مزاعم ميليشيا الحوثي، بأنها هاجمت مع فصائل عراقية سفنًا في ميناء حيفا شمال إسرائيل، في وقت أعلنت فيه الميليشيات المتحالفة شنها لعمليتين مشتركتين على الميناء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الجيش بيتر ليرنر: "هذا ليس صحيحًا".

وكان الحوثيون قد أعلنوا، في وقت سابق من اليوم الخميس، عبر بيان، أنهم شنوا عمليتين مشتركتين مع ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" على ميناء حيفا في إسرائيل.