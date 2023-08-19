الإرياني: الحوثيون نهبوا ترليون و600 مليار ريال يمني من ميناء الحديدة

وأشار في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن ذلك يعادل "أكثر من 4 مليار لتر من النفط، 50% منها قدم للمليشيات مجانًا من قبل إيران، وتم بيعه في الأسواق المحلية بسعر 450 ريال يمني، للتر الواحد، وبقيمة إجمالية 3 مليار ونصف المليار دولار، ما يعادل 2 ترليون ريال يمني، منها 1 ترليون قيمة النفط الإيراني".

وأكد الأرياني، أن التكلفة الفعلية للتر الواحد في مناطق سيطرة الحوثيين، تبلغ من 300 – 350 ريال، بعد إضافة كافة الأعباء للتر على سعر صرف الدولار، بفارق 100 ريال يمني، بين السعر الفعلي وسعر البيع، بإجمالي 400 مليار ريال يمني، عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة حتى الآن.

وذكر الوزير اليمني، أن مليشيات الحوثيين، تفرض 120 دولار، رسومًا ضريبية وجمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة "أي ما يساوي 50 ريال يمني على اللتر الواحد، بإجمالي 200 مليار ريال يمني، تم تحصيلها من قبل المليشيات عن الكميات الواردة".

وقال إن هذه الأرقام "تقتصر فقط على العوائد المباشرة التي حصلتها مليشيات الحوثيين خلال عام ونصف من عمر الهدنة من المشتقات النفطية، خلافًا للمليارات التي تجنيها من الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الغذائية والاستهلاكية، وشحنات الغاز المجاني القادم من إيران عبر ميناء الحديدة".