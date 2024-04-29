بعد تمهيد الكنيست لإغلاق مكاتبها.. نتنياهو: "الجزيرة إرهابية"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، قناة "الجزيرة" القطرية، بأنها "قناة إرهابية"، متعهدًا بإغلاق مكاتبها في إسرائيل.

جاء ذلك بعد إقرار الكنيست (البرلمان) قانونًا يمهد الطريق لإغلاق القناة القطرية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ويسمح القانون للمسؤولين الإسرائيليين إغلاق قناة الجزيرة بعد التشاور وليس فورًا، وفق الوكالة التي أشارت إلى أن ذلك لن يكون ساري المفعول إلا بعد 31 يوليو/تموز المقبل أو بعد نهاية الحرب في غزة.

وكان نتنياهو، اتهم في وقت سابق "الجزيرة" بأنها شاركت في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من خلال التحريض، معتبرًا أنها "بوق" لحركة حماس في بلاده.

ورفضت الجزيرة الاتهامات بأنها تضر بأمن إسرائيل، ووصفتها بأنها "كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية" تعرض صحافييها للخطر.

يأتي ذلك في وقت تلعب فيه قطر، مالكة القناة دورًا رئيسًا في جهود الوساطة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.