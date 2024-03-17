أكد "نفاد صبره".. ما خيارات الجيش الليبي بعد رسائل حفتر؟

وجّه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، رسائل عدة على هامش مناورات عسكرية إلى بقية أطراف الأزمة، محذرًا من أن الصبر بدأ بالنفاد، وذلك في تطور يثير تساؤلات عن الدور الذي قد يضطلع به الجيش في المرحلة المقبلة.

وقال حفتر خلال كلمة على هامش مناورات "درع الكرامة" التي نظمت بالذخيرة الحية جنوب مدينة سرت، إن: "المسار السياسي أعطي من الفرص أكثر مما ينبغي دون أن تظهر في الأفق أي ملامح تبشر بحلول توافقية تنتهي بتسوية سلمية عادلة وتدفع باتجاه تحقيق الاستقرار السياسي الذي يتطلع إليه الليبيون".

وأضاف: "بالنسبة للمعرقلين ومن تبع خطاهم من المفسدين لن يفلحوا، وأن مجال منح الفرص قد أصبح ضيقًا، وأن الصبر صار على حافة النفاد، وأن عليهم أن يعيدوا النظر في حساباتهم قبل أن تفاجئهم الأحداث بما لا يشتهون أو يتوقعون".

وعلق رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية خالد الترجمان على رسائل حفتر، بالقول إن: "المشير تحدث قبل أشهر أمام الجموع في بنغازي عن منح من يتواجدون في المشهد السياسي فرصة أخيرة للذهاب إلى توافق، وإنهاء الجدل القائم بتهيئة البلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية، ولفت النظر إلى تقاعس الأمم المتحدة والدول المتدخلة في الشأن الليبي".

وتابع الترجمان لـ "إرم نيوز" أن "هناك التفافًا شعبيًّا على قوات الجيش الوطني وسياساته، خاصة بعد نجاحه باختبار درنة بعد إعصار دانيال، الجيش نجح في تجهيز 3000 وحدة سكنية، وتم إعادة تهيئة المنطقة، ومنها جامعة درنة؛ ما يعكس حجم الإنجازات التي يقوم بها الجيش بإرادة شعبية".