واشنطن تستهدف صاروخين حوثيين مضادين للسفن في اليمن

قال الجيش الأمريكي، في بيان، إنه نفذ ضربتين جديدتين، في اليمن، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ودمر صاروخين مضادين للسفن كانا موجهان نحو البحر الأحمر، ويستعدان للانطلاق.

وتعتبر الضربتان الأمريكيتان اللتان وقعتا في حوالي الساعة 23:30 بتوقيت جرينتش، الأحدث ضد ميليشيا الحوثي، بسبب استهدافها لحركة الشحن في البحر الأحمر، وجاءتا في أعقاب جولة أكبر من الضربات في اليوم السابق.

وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية، بياناً، جاء فيه: "في يوم 24 يناير/كانون الثاني، وفي حوالي الساعة 2:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر ومعدين مسبقاً للإطلاق".

وأضاف البيان: "حددت القوات الأمريكية الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وتابع البيان: "تبعاً لذلك قامت القوات الأمريكية باستهداف الصواريخ وتدميرها دفاعاً عن النفس. يحمي هذا الإجراء حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمناً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".

ويقول الحوثيون، إن هجماتهم تأتي تضامناً مع الفلسطينيين في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل غزة.

وعطلت الهجمات حركة الملاحة العالمية وعمقت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.