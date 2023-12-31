شاب من غزة يؤدي دور المهرج لمعالجة الأطفال من صدماتهم

وأضاف: لم يكن الأمر سهلًا على الإطلاق في التعامل مع فئة الأطفال لا سيما الذين تضرروا بشكل مباشر بفعل الحرب الإسرائيلية وطالهم القصف ومشاهد القتل والدمار، حيث يبدو إسعادهم وإخراجهم من حالة الصدمة أمرًا شبه مستحيل، ولكنني صممت على الاستمرار وبدأت ألمس نتائج العمل مع الفريق من ابتسامات الأطفال وأصوات ضحكاتهم، وهذا ما حفزني على الاستمرار.

ويكمل: اخترت أن أؤدي دور المهرج في الفريق والقيام بالأنشطة الترفيهية، لأعرض القصص والفنون العلاجية للأطفال المصابين في مستشفى شهداء الأقصى مستلهماً الطاقة لمواصلة هذا العمل من ضحكات الأطفال وردود أفعالهم البريئة وتصميمهم على استمرار هذه الأنشطة.