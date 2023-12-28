الأطفال في غزة الأكثر تضررًا من الحرب الإسرائيلية
يدفع الأطفال في قطاع غزة، ثمنًا باهظًا جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من 80 يومًا، والتي أدت لمقتل 8500 طفل، وإصابة الآلاف منهم بجراح متفاوتة، علاوة على تعرض المئات لبتر بالأطراف.
إضافة للعدد الكبير من الضحايا بين الأطفال، فإن الآلاف منهم أضحوا دون آباء أو أمهات أو كلاهما معًا إثر القصف الإسرائيلي، فيما لا يزال 7 آلاف تحت أنقاض البيوت المهدمة 70% منهم من الأطفال والنساء.
وحذرت مؤسسات دولية وإغاثية من تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الأطفال في غزة، سواء على المستويين الصحي أو النفسي، مؤكدة أن الحرب أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد الآلاف من الأطفال، وفقدانهم لعائلاتهم.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن "الوضع في غزة مروّع، وأرقام القتلى والجرحى بين الأطفال مخيفة"، مبينة أن "القطاع أخطر مكان في العالم على حياة الأطفال، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول".
كما سبق لـ"اليونسف" أن أكدت في تقرير سابق، أن "أكثر من 80% من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد"، محذرة من أنه "خلال الأسابيع المقبلة، سيعاني 10 آلاف طفل دون الخامسة من سوء تغذية يهدد حياتهم".
وأوضح التقرير، أن "هناك 335 ألف طفل في غزة، معرضون لسوء التغذية والوفاة، وأنه كان يمكن تفادي سوء التغذية، لولا استمرار خطر المجاعة"، مشيرًا إلى أن "خطر المجاعة غير المقبول يأتي مع انهيار كامل للمنظومات الغذائية والصحية في غزة".
غزة غير صالحة للأطفال
يؤكد المختص في طب الأطفال، نضال وشاح، أن "الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررًا من الحرب الإسرائيلية على القطاع"، مشيرًا إلى أن "الآلاف منهم قُتلوا أو أصيبوا بجراح، وآخرين كانوا ضحية الأمراض المعدية والخطيرة".
وقال وشاح لـ"إرم نيوز"، إن "القطاع بات مكانًا غير صالح لحياة الأطفال، خاصة في ظل عدم توافر المقومات الأساسية، ومياه الشرب، والأدوية اللازمة لعلاجهم والغذاء الصحي لهم، وأتعامل يوميًا مع مئات الحالات مصابة بأمراض معدية وجراح خطيرة".
وأفاد بأن "الحرب دمرت الأطفال بشكل كامل صحيًا وجسديًا ونفسيًا، كما أن طبيعة الإصابات التي يتعرضون لها غريبة للغاية"، مبينًا أن "أكثر من 25% من الأطفال المصابين بفعل الحرب بترت أطرافهم" منوهًا إلى أن "الطفل الناجي من القتل أو الإصابة بالحرب لم ينجُ من المرض، حيث إن جميع أطفال القطاع تعرضوا للإصابة بالأمراض المعدية سواء أمراض الجهاز الهضمي أو التنفسي".
وبين وشاح، أن "النزلات المعوية، والبرد، والجدري، والكبد الوبائي، انتشرت بين الأطفال، وأن الخطر الأكبر سيكون بعد انتهاء الحرب"، مؤكدًا أن "الوضع الصحي للأطفال بالقطاع سيكون كارثيًا للغاية".
أمراض نفسية
أما أخصائي الطب النفسي، أشرف زقوت، فقال إن "الأوضاع النفسية للأطفال صعبة للغاية بسبب الحرب الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن "الآلاف منهم أصيبوا بعقد وأمراض نفسية بسبب فقدان الأبوين أو أحدهما أو بسبب الإصابة".
وأوضح زقوت لـ"إرم نيوز"، أن "الطواقم المختصة رصدت إصابة الأطفال بالقلق، والتوتر، والتبول اللاإرادي، والصرع، وصعوبات في النطق"، مشيرًا إلى أن "المخاوف ستكون أكبر على الأطفال في المرحلة المقبلة".
ونوَّه "زقوت" إلى أن "اضطرابات ما بعد الصدمة لدى الأطفال ستكون الأصعب بعد الحرب"، مشددًا على "ضرورة وجود برامج دعم نفسي للأطفال وتفعيلها بشكل أكبر بعد الحرب، وأن تقوم الجهات المختصة في غزة بالعمل على إعداد خطط للدعم النفسي لهم بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإغاثية ذات العلاقة"، محذرًا من "خطورة تجاهل الصحة النفسية لأطفال غزة".