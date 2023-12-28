الأطفال في غزة الأكثر تضررًا من الحرب الإسرائيلية

يدفع الأطفال في قطاع غزة، ثمنًا باهظًا جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من 80 يومًا، والتي أدت لمقتل 8500 طفل، وإصابة الآلاف منهم بجراح متفاوتة، علاوة على تعرض المئات لبتر بالأطراف.

إضافة للعدد الكبير من الضحايا بين الأطفال، فإن الآلاف منهم أضحوا دون آباء أو أمهات أو كلاهما معًا إثر القصف الإسرائيلي، فيما لا يزال 7 آلاف تحت أنقاض البيوت المهدمة 70% منهم من الأطفال والنساء.

وحذرت مؤسسات دولية وإغاثية من تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الأطفال في غزة، سواء على المستويين الصحي أو النفسي، مؤكدة أن الحرب أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد الآلاف من الأطفال، وفقدانهم لعائلاتهم.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن "الوضع في غزة مروّع، وأرقام القتلى والجرحى بين الأطفال مخيفة"، مبينة أن "القطاع أخطر مكان في العالم على حياة الأطفال، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

كما سبق لـ"اليونسف" أن أكدت في تقرير سابق، أن "أكثر من 80% من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد"، محذرة من أنه "خلال الأسابيع المقبلة، سيعاني 10 آلاف طفل دون الخامسة من سوء تغذية يهدد حياتهم".