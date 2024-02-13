مستوطنون يحرقون مركبات ومنازل لفلسطينيين في نابلس‎

اقتحم عشرات المستوطنين، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، بلدة حوّارة جنوب مدينة نابلس، وأشعلوا النيران في عدد من المركبات والمنازل، وسط عمليات تكسير وتخريب للممتلكات العامة بالبلدة.

وبحسب شهود عيان، فإن "أصحاب البيوت نزحوا باتجاه شمال بلدة حوارة تفاديًا من الاصطدام مع المستوطنين، حيث كانوا مجهزين بالأسلحة الرشاشة والآلات الحادة فضلًا عن وجود الجيش الإسرائيلي"، مؤكدين أن "المستوطنين حرقوا أكثر من 30 مركبة و3 منازل بالإضافة إلى عمليات التخريب والتكسير لواجهات المحال التجارية الزجاجية".

كما اقتحم الجيش بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، ونصبوا حاجزًا على المدخل الشمالي للبلدة، في حين اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين والجيش، أسفرت عن اصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي.

وبحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن الجيش الإسرائيلي اعتدى على مصاب داخل سيارة الإسعاف على الحاجز المقام شمالي البلدة ومنعوا طواقم الإسعاف من التحرك باتجاه المستشفى.