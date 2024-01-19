مقتل 15 شخصًا إثر قصف إسرائيلي لشقة مأهولة في غزة‎

وقال طبيب الطوارئ بالمجمع الدكتور مهند الغول، إنه وصل إلى مجمع الشفاء الطبي صباح اليوم الجمعة، 15 قتيلًا غالبيتهم من الأطفال والنساء كانوا مصابين بحروق شديدة جدًا جرّاء قصف شقة سكنية مأهولة بالقرب من المجمع.

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن طبيعة الإصابات التي وصلت جرّاء القصف خطيرة جدًا، ويصعب التعامل معها في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية والطبية بالمشفى، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم في انتظار نقلهم للعلاج في مستشفيات جنوب القطاع.