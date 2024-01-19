مقتل 15 شخصًا إثر قصف إسرائيلي لشقة مأهولة في غزة
قتل 15 شخصًا وجرح 6 آخرون غالبيتهم من النساء والأطفال، إثر استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية شقة سكنية في إحدى البنايات المحيطة بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
وقال مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف شقة سكنية مأهولة بالمدنيين شرق مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة أسفر عن مقتل 15 مواطنًا بينهم 4 أطفال و3 سيدات، وجُرح 6 آخرون بجروح خطيرة جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.
وقال طبيب الطوارئ بالمجمع الدكتور مهند الغول، إنه وصل إلى مجمع الشفاء الطبي صباح اليوم الجمعة، 15 قتيلًا غالبيتهم من الأطفال والنساء كانوا مصابين بحروق شديدة جدًا جرّاء قصف شقة سكنية مأهولة بالقرب من المجمع.
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن طبيعة الإصابات التي وصلت جرّاء القصف خطيرة جدًا، ويصعب التعامل معها في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية والطبية بالمشفى، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم في انتظار نقلهم للعلاج في مستشفيات جنوب القطاع.