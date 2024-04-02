مع اشتعال الاحتجاجات.. هل تسعف جبهات الحرب الخارجية نتنياهو داخلياً؟

أشعل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، خلال الأيام الأخيرة، العديد من جبهات الحرب الخارجية، على الحدود وفي عمق الآخر، ودون أن توقف آلة حربه عملها في قطاع غزة.

وأطلق سلاح الجو الإسرائيلي، بإيعاز من مجلس الحرب الذي يقوده نتنياهو، مقاتلاته في أجواء سوريا ولبنان وغزة، مستهدفاً مقرات وقيادات الحرس الثوري وحزب الله وحماس.

ويقول مراقبون إن حالة الحرب الجنونية التي أقحم نتنياهو نفسه وجيشه فيها، على مختلف الجبهات الخارجية، تأتي لمحاولة إبعاد الأنظار عن فشله في الخروج بأي نتيجة من غزة.

ويرى كبار قادة المنظومة العسكرية في إسرائيل أن نتنياهو بدأ يشعر بالفعل بفشل استراتيجيته التدميرية التي أعادت قطاع غزة للعصر الحجري، دون تحقيق أي نجاح يذكر، لكنه يكابر حتى لا يسقط عن هرم السلطة.