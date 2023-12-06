بعد الاستثمارات الضخمة.. هل تصبح مصر مركزا إقليميا للهيدروجين الأخضر؟

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "الاستثمارات في هذا المجال كبيرة للغاية، خاصة في منطقة العين السخنة، ومنطقة الزعفرانة وجبل الزيت، وتشمل 1.1 مليار دولار من الاستثمارات في منصة تموين السفن بالعين السخنة، و15 مليار دولار لإحدى الشركات الهندية في المنطقة ذاتها، بالإضافة إلى 15 مليار دولار بموجب اتفاقية وقّعها رئيس الوزراء المصري في الصين لإنتاج الهيدروجين المستدام ونقله".

إستراتيجية وطنية

وفي إطار توجه الحكومة المصرية نحو رفع الاستفادة من إنتاج الطاقة الخضراء النظيفة، وإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين ومشتقاته.

ويمنح مشروع القانون المشروعات الخاضعة للقانون حافزًا استثماريًّا نقديًّا لا تقل قيمته عن 33%، ولا تزيد على 50% من قيمة الضريبة المسددة، مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع.

وحسب تصريحات رسمية فإن الحكومة تعمل على تطوير إستراتيجية وطنية في محاولة لتجعل مصر مركزًا إقليميًّا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتقوم على تصديره إلى الدول المجاورة.

ويشير شادي إلى أن مصر تمتلك مقومات عدة لإنتاج الهيدروجين المستدام، إذ تتمتع بمعدلات إشعاع شمسي عالية ومعدلات رياح قوية، ما يجعلها قادرة على إنتاجه بتكلفة منخفضة نسبيًّا مقارنة بالدول الأخرى، ووقعت مصر مؤخرًا عدة اتفاقيات مع تحالفات دولية لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سعيًّا لأن تصبح مركزًا عالميًّا لإنتاجه.