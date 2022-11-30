مصر.. مشروعان بـ 1.1 مليار دولار لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

وأوضح رئيس مجلس إدارة "أيميا باور"، حسين جاسم النويس، أن "الشركة تمكنت من تحقيق إغلاق مالي ناجح تبلغ قيمته 1.1 مليار دولار مع مجموعة متنوعة من مؤسسات التمويل الدولية؛ لإقامة المحطتين".

وأشار النويس إلى أن إحدى المحطتين تقع في مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان؛ وهي محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات، باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار، وبتمويل كل من: "مؤسسة التمويل الدولية IFC "، عضو "مجموعة البنك الدولي"، و"البنك الهولندي للتنمية FMO"، و"الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA".

وتابع: "تقع المحطة الثانية، وهي محطة أمونت، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وتعد واحدة من أكبر مزارع الرياح في القارة الإفريقية".