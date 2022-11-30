مصر.. مشروعان بـ 1.1 مليار دولار لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة
وقعت شركة "أيميا باور" الإماراتية اليوم الأربعاء، اتفاقيات بـ1.1 مليار دولار لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر.
وتمت مراسم التوقيع في القاهرة بحضور رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة "أيميا باور"، حسين جاسم النويس، أن "الشركة تمكنت من تحقيق إغلاق مالي ناجح تبلغ قيمته 1.1 مليار دولار مع مجموعة متنوعة من مؤسسات التمويل الدولية؛ لإقامة المحطتين".
وأشار النويس إلى أن إحدى المحطتين تقع في مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان؛ وهي محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات، باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار، وبتمويل كل من: "مؤسسة التمويل الدولية IFC "، عضو "مجموعة البنك الدولي"، و"البنك الهولندي للتنمية FMO"، و"الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA".
وتابع: "تقع المحطة الثانية، وهي محطة أمونت، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وتعد واحدة من أكبر مزارع الرياح في القارة الإفريقية".
وبين أن القدرة الإنتاجية لمحطة البحر الأحمر، تبلغ 500 ميغاوات بإجمالي استثمارات يصل إلى 800 مليون دولار، وبتمويل من مجموعة من البنوك تشمل: "مؤسسة التمويل الدولية"، "بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC"، "بنك ستاندرد تشارترد"، "مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية SMBC"، "بنك سوميتومو ميتسوي ترست" كمقرضين مشاركين في إطار "نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار".
وكشف النويس أن شركة "أيميا باور" وقعت اتفاقيات حق الانتفاع مع "هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة"، واتفاقيات شراء الطاقة مع "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، فيما أصدرت وزارة المالية المصرية ضمانات سيادية لتلك المشاريع.