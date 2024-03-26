للمرة الثانية منذ بدء الحرب.. هنية يزور إيران اليوم
أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، سيصل إلى العاصمة طهران، اليوم الثلاثاء.
وقالت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني، "إن هنية سيلتقي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال زيارته إلى طهران".
وبحسب الوكالة فإنه من المتوقع أن يلتقي هنية ويتشاور مع عدد من المسؤولين الآخرين في الجمهورية الإيرانية خلال رحلته إلى طهران.
وهذه هي الزيارة الثانية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى طهران منذ بدء الحرب بين الحركة وإسرائيل والتي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكان هنية قد زار طهران في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في زيارة لم يعلن عنها إلا بعد عودته إلى قطر.