غارات تستهدف شاحنات أسلحة إيرانية شرق سوريا

وأدت الضربات، وفق المرصد، إلى تدمير الشاحنات ومقتل وإصابة من بداخلها، دون تحديد عدد الضحايا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" إن "الشاحنات كانت تنقل أسلحة إيرانية".

وأفاد عن دخول قافلتين مماثلتين على الأقل، خلال هذا الأسبوع، من العراق، أفرغتا حمولتهما في مدينة الميادين، مرجحًا نقلها "أسلحة متطورة" الى مجموعات موالية لطهران.

وتتعرض المنطقة، بين الحين والآخر، لضربات مماثلة، تطال تحديدًا تحركات لمجموعات موالية لطهران.