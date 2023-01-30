غارات تستهدف شاحنات أسلحة إيرانية شرق سوريا
استهدفت طائرات مجهولة، ليل الأحد، شاحنات تبريد، شرق سوريا، فور دخولها من العراق المجاور، ما أدى الى تدميرها، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، لافتًا الى أنها كانت تنقل أسلحة إيرانية.
وذكر المرصد أن " 6 شاحنات تبريد تعرّضت لاستهداف من طائرات مجهولة في ريف مدينة البوكمال الحدودية، بعد عبورها من العراق" دون أن يتمكن من تحديد هوية الجهة التي استهدفتها.
وأدت الضربات، وفق المرصد، إلى تدمير الشاحنات ومقتل وإصابة من بداخلها، دون تحديد عدد الضحايا.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" إن "الشاحنات كانت تنقل أسلحة إيرانية".
وأفاد عن دخول قافلتين مماثلتين على الأقل، خلال هذا الأسبوع، من العراق، أفرغتا حمولتهما في مدينة الميادين، مرجحًا نقلها "أسلحة متطورة" الى مجموعات موالية لطهران.
وتتعرض المنطقة، بين الحين والآخر، لضربات مماثلة، تطال تحديدًا تحركات لمجموعات موالية لطهران.
ومحافظة دير الزور مقسمة بين أطراف عدة، إذ تسيطر قوات الجيش السوري، ومقاتلون إيرانيون، ومجموعات موالية لهم، على المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات الذي يقسم المحافظة إلى جزأين، فيما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، وهي فصائل كردية وعربية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، على المناطق الواقعة عند ضفافه الشرقية.
وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية ومجموعات موالية لطهران، بينها حزب الله اللبناني، في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خاصة بين مدينتي البوكمال والميادين، ويقدّر المرصد عدد أفراد تلك المجموعات بنحو 15 ألف مقاتل.
وأقر التحالف الدولي مرارًا بتنفيذه ضربات في المنطقة طالت مقاتلين موالين لطهران.