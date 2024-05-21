في أول تعليق.. غضب إيطالي بعد صدور أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت

قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الاثنين، إن المساواة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس "غير مقبول".

يأتي ذلك ذلك في أول تعليق له على طلب المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق زعماء إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "يبدو لي أمراً غريباً حقاً، وأود أن أقول غير مقبول".

وأضاف: "مساواة حكومة منتخبة بشكل شرعي من قبل الشعب في دولة ديمقراطية مع منظمة إرهابية هي سبب كل ما يحدث في الشرق الأوسط".