مقترح إسرائيلي جديد يتضمن مناقشة وقف إطلاق نار دائم في غزة

قالت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قدمت للوسطاء مقترحا لاتفاق محتمل مع حماس لإطلاق سراح الرهائن، يتضمن استعدادا لمناقشة مطلب الحركة بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصدرين لم يسمهما، أن المقترح الذي قُدم لمصر وقطر والولايات المتحدة، أمس الاثنين، كان مفصلا وموسعا بشأن المبادئ العامة التي قدمها مدير الموساد ديفيد بارنيا خلال اجتماع باريس، يوم الجمعة الماضي.

ويتضمن الاقتراح الإسرائيلي المحدّث "الاستعداد للتحلي بالمرونة" فيما يتعلق بعدد الرهائن الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الإنسانية الأولى من الصفقة، بالإضافة إلى الاستعداد لمناقشة مطلب حماس بـ "الهدوء المستدام" في قطاع غزة، بحسب المصادر.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات: "هناك مبادرة جديدة وهي جادة".

ورجح الموقع أن يلتقي رئيس وزراء قطر في الدوحة، اليوم الثلاثاء، ممثلي حماس؛ ليعرض عليهم المقترح الإسرائيلي.