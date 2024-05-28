مقترح إسرائيلي جديد يتضمن مناقشة وقف إطلاق نار دائم في غزة
قالت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قدمت للوسطاء مقترحا لاتفاق محتمل مع حماس لإطلاق سراح الرهائن، يتضمن استعدادا لمناقشة مطلب الحركة بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصدرين لم يسمهما، أن المقترح الذي قُدم لمصر وقطر والولايات المتحدة، أمس الاثنين، كان مفصلا وموسعا بشأن المبادئ العامة التي قدمها مدير الموساد ديفيد بارنيا خلال اجتماع باريس، يوم الجمعة الماضي.
ويتضمن الاقتراح الإسرائيلي المحدّث "الاستعداد للتحلي بالمرونة" فيما يتعلق بعدد الرهائن الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الإنسانية الأولى من الصفقة، بالإضافة إلى الاستعداد لمناقشة مطلب حماس بـ "الهدوء المستدام" في قطاع غزة، بحسب المصادر.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات: "هناك مبادرة جديدة وهي جادة".
ورجح الموقع أن يلتقي رئيس وزراء قطر في الدوحة، اليوم الثلاثاء، ممثلي حماس؛ ليعرض عليهم المقترح الإسرائيلي.
وكان رئيس الموساد الإسرائيلي، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ورئيس وزراء قطر، عقدوا اجتماعا في فرنسا قبل أيام؛ لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة.
ووصلت المحادثات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة الرهائن إلى طريق مسدود قبل ثلاثة أسابيع.
وأضافت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، التي بدأت في أوائل مايو/أيار، إضافة لمقتل 45 مدنيا فلسطينيا في غارة جوية على مخيم للنازحين في رفح، قبل أيام، مزيدا من التعقيد إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق، بحسب "أكسيوس".