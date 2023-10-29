ترسانة حماس الضخمة.. من أين جاءت؟

يسلط تقرير إخباري فرنسي الضوء على مصادر أسلحة حركة حماس الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحركة تمتلك "ترسانة ضخمة" من الأسلحة محلية الصنع، وأخرى قادمة من الشرق الأوسط وآسيا.

وقال تقرير موقع تلفزيون "بي أف أم تي في" إنّ الحركة تملك شبكة مهمة من الأنفاق في قطاع غزة تستخدمها لتخزين أسلحتها، مشيرة إلى بيان الجيش الإسرائيلي الذي قال، أمس السبت، إنه ضرب 150 هدفًا تحت الأرض لحماس.

ونقل التقرير عن الجنرال جيروم بيليستراندي، مستشار الدفاع قوله، إن لدى حماس "عدة آلاف من الصواريخ في مخزونها".

ووفق السلطات الإسرائيلية، فإنّ الحركة أطلقت يوم 7 أكتوبر 2023 فقط 2500 صاروخ فيما تدعي حماس أنها أطلقت 5000 صاروخ.

وأشار التقرير إلى أنّ الحركة استخدمت أيضًا طائرات دون طيار لإسقاط القنابل، لا سيما على أبراج المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي الواقعة على طول قطاع غزة.

وتشهد وحدة نزع السلاح الإسرائيلية من جانبها على حجم الذخيرة والأسلحة المتوفرة لدى الحركة، وقدم الجيش الإسرائيلي، الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول، للصحفيين الأسلحة التي عثر عليها مع جثث مقاتلي حماس بعد الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتابع التقرير، أنّه "خلال هذه الزيارة إلى موقع عسكري لا يمكن الكشف عنه، قدم الجيش ترسانة مكونة من عشرات الأسلحة، التي تم الاستيلاء عليها في مكان الهجمات التي ارتكبها رجال الحركة وتنوعت بين الألغام، وقاذفات الصواريخ، وقذائف وطائرات دون طيار، مصنوعة يدويًّا".

ويوضح مسؤول في الجيش الإسرائيلي: "أعتقد أن 5 إلى 10% من هذه الأسلحة تم إنتاجها في إيران، و10% في كوريا الشمالية، والباقي تم تصنيعه في قطاع غزة".

وبحسب الجنرال جيروم بيليستراندي فقد "طورت حماس قدراتها الخاصة لإنتاج المتفجرات والألغام، وفي أنفاق غزة تحت الأرض، أقامت حماس ورش إنتاج أسلحة حقيقية".

وفي أغسطس/آب 2021، أكدت دراسة أجراها مركز القدس للشؤون العامة، أن "حماس تصنع الآن جزءًا كبيرًا من أسلحتها الخاصة، وتقوم بتطوير طائرات مسيّرة وطائرات تحت الماء دون طيار" وفقًا لما نقله التقرير الفرنسي.

وتنص الدراسة نفسها على أنّ "حماس تنخرط في حرب إلكترونية وهي على وشك الانتقال من الصواريخ غير الموجهة إلى الطائرات دون طيار والصواريخ الدقيقة الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي".