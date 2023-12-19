الجيش الإسرائيلي يفجر منزلا في نابلس ويقتحم بلدات برام الله وبيت لحم

اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة عقربا في جنوب نابلس، وفجر منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إن الجيش الإسرائيلي نفذ حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان، وحققت ميدانيا معهم في البلدة.