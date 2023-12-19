مواجهات سابقة بين شبان والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
مواجهات سابقة بين شبان والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربيةرويترز
العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يفجر منزلا في نابلس ويقتحم بلدات برام الله وبيت لحم

اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة عقربا في جنوب نابلس، وفجر منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إن الجيش الإسرائيلي نفذ حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان، وحققت ميدانيا معهم في البلدة.

مواجهات سابقة بين شبان والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
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وفي مدينة رام الله، حاصر الجيش الإسرائيلي مسجد الإسراء في حي المصايف بمدينة رام الله، وأصيب شاب بالرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت بالحي.

كما اعتقلت قوات الجيش الشاب أمير صايج وصادرت مركبته بعد اقتحام منزله في بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وفي بيت لحم اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة نحالين غرب بيت لحم.

إسرائيل
الضفة الغربية
رام الله
نابلس

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