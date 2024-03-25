"جحيم من صنع الإنسان".. طبيب كندي يصف ما شاهده في غزة

قنابل لا تتوقف

ووثّق الموقع شهادة طبيب العيون الكندي، وأهوال الحرب التي رآها في القطاع، إذ يقول إنه "لا يريد أن يراها مرة أخرى".

ويقول الطبيب حسبما نقل عنه الموقع: "أنت لا تخطط أبدًا للذهاب إلى منطقة مثل غزة، وللدخول إلى القطاع يجب أن تحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، والسلطات الإسرائيلية، والسلطات المصرية، وهكذا دخلت أولاً".

وتابع: "عندما كنت أقود سيارتي ليلاً كنا السيارة الوحيدة على الطريق، وكان الظلام دامسًا لأنه لا يوجد وقود ولا كهرباء، لكنني لم أشعر بسعادة أكبر من أي وقت مضى عندما رأيت علامة الطوارئ في المستشفى، وذلك عندما علمت أنني وصلت".

وأشار خان إلى أن "أول شيء لاحظه في ذلك الوقت في خان يونس كان مستشفى ناصر، الذي كان يعمل وقتها، ومستشفى غزة الأوروبي، وكانا يعملان بكامل طاقتهما في ذلك الوقت".

وأضاف: "كنت أسمع أزيز الطائرات الإسرائيلية دون طيار لمدة 24 ساعة، وهو صوت لم يختفِ أبدا، وهي طائرات يمكنها إطلاق الصواريخ وإطلاق النار، والصوت الآخر الذي سمعته صوت القنابل التي تسقط كل ساعة أو كل ساعتين أو ثلاث ساعات؛ كان هناك مثل هذه القنابل التي من شأنها أن تهز كل شيء".

وأردف خان: "كان حوالي 20 ألف شخص قد لجؤوا إلى المستشفى وخارجه دون وجود خيامن بل ملاجئ مؤقتة، وكان هناك حمام واحد في ذلك الوقت يتسع لنحو 200 شخص، وكان عليهم أن يتقاسموه، وفي الداخل تم أيضًا تحويل ممرات المستشفى إلى ملاجئ، لم يكن هناك أي مكان للمشي، وكان هناك أطفال يركضون في كل مكان".

وتابع: "ما رأيته بنفسي بالفعل كان أسوأ مما أتخيل، لقد رأيت مشاهد مروعة لم أشهدها من قبل ولا أريد رؤيتها مرة أخرى أبدًا".

وأشار الطبيب إلى أنه كان محبطًا للغاية، مضيفا: "أصبحت الأمور أسوأ بكثير مما كانت عليه بعد أن تم حرفيا تدمير خان يونس، عقب أن كانت مدينة نشطة وصاخبة، كما تم تدمير مستشفى ناصر، لقد تحوّل إلى منطقة موت فيما ترى الجثث المتحللة في المستشفى".

وشدد على أنه "وبينما يستغرق بناء مستشفى رئيسي يعمل بكامل طاقته سنوات عديدة حتى يكتمل ويبني ويعالج، فإن تدميره في ساعات قليلة يعد مأساة محضة وأمرا مؤسفا حقًا".