هل يُنتج التوتر في المنطقة شرق أوسط جديدا؟

ورأت الصحيفة أن إدارة بايدن تسعى الآن إلى إظهار أن لديها "أدوات سياسية" عدة في منطقة الشرق الأوسط أبعد بكثير من استخدام القنابل الموجهة بدقة.

وأردفت "وبينما كان البيت الأبيض يخطط لتنفيذ غاراته الجوية عند منتصف الليل ردًّا على هجوم الأحد الماضي على قاعدة أمريكية، كان أيضًا يرسل إشارات بأنه لن يترك الأزمة المتفاقمة التي تتكشف في الشرق الأوسط تتفاقم وبأنه يطور خطة لاستخدام الاضطرابات كفرصة لإحداث تحول في المنطقة".

وزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذه المرة تحمل "شيئًا أكثر جوهرية" وتشمل "صفقة كبرى" تتضمن تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وتحركًا جوهريًّا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وفقًا للصحيفة.

وبالتزامن مع تحركات بلينكن، اقترح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن كلًّا من المملكة المتحدة ومجلس الأمن الدولي يمكن أن يعترفا بفلسطين عاجلًا وليس آجلًا، قائلاً: إن ذلك "لا يمكن أن يأتي في بداية العملية، ولكن ليس من الضروري أن يكون في نهايتها".

ورأت الصحيفة، أنه من المحتمل أن تكون تصريحات كاميرون في لبنان تم تنسيقها مع واشنطن لإيصال رسالة مفادها أن "الخطط في متناول اليد" للبحث عن حلول دائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأساس.