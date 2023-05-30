لبنان يعتقل 9 متورطين بحادثة اختطاف مشاري المطيري

قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، إن أجهزة الأمن اللبنانية اعتقلت 9 أشخاص على صلة بقضية اختطاف المواطن السعودي مشاري المطيري.

وأضاف أن واقعة اختطاف المواطن السعودي لن تؤثر على العلاقات مع السعودية، و"أن القضاء المستقل سينظر بخطورة الجريمة".