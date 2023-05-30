لبنان يعتقل 9 متورطين بحادثة اختطاف مشاري المطيري
قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، إن أجهزة الأمن اللبنانية اعتقلت 9 أشخاص على صلة بقضية اختطاف المواطن السعودي مشاري المطيري.
وأضاف أن واقعة اختطاف المواطن السعودي لن تؤثر على العلاقات مع السعودية، و"أن القضاء المستقل سينظر بخطورة الجريمة".
وأكد مولوي "أن جميع الأشقاء مهتمون بضمان الأمن وسيطرة لبنان على مرافقه وحدوده كافة، لاسيما البرية منها".
من جانبه، توجه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بالشكر إلى قيادة الجيش وشعبة المعلومات العامة في قوى الأمن الداخلي، على الجهود التي بذلت لتحرير المواطن السعودي مشاري المطيري.
وقال السفير السعودي: "إن عملية تحرير المطيري تمت بكل احترافية".
وطمأن بخاري في مؤتمر صحفي في مقره بالسفارة، بعد لقائه وزير الداخلية بسام مولوي، بأن المطيري بصحة جيدة وقد خضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته.
وقال البخاري إن المملكة تولي الاهتمام البالغ لمواطنيها في الداخل والخارج، وذلك أولوية من أولوياتها.
وردًا على سؤال عما إذا كان لبنان بلدًا آمنًا للسياح العرب أوضح البخاري: "إن الجهود الأمنية المبذولة تؤكد حرص السلطات اللبنانية على تأمين أمن السياح".