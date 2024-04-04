هل يغير استهداف طاقم المطبخ العالمي مسار حرب غزة؟

توقف عن العمل

وأكد بيان صادر عن المكتب المركزي للمطبخ، أن "موكب فريقه الإغاثي تعرض للقصف عقب مغادرته مستودع دير البلح، رغم تنسيق التحركات مع الجيش الإسرائيلي"، موضحًا أن الموكب عبارة عن سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة.

وأوضح البيان أن "المطبخ المركزي العالمي قرر إيقاف عملياته في غزة مؤقتًا، وأنه سيتم اتخاذ قرارات بشأن مستقبل عملهم قريبًا"، مشددًا أن ذلك يمثل هجومًا على المنظمات الإنسانية التي تعمل في أسوأ الظروف.

وأضاف أن "هذا أمر لا يغتفر، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن توقف القتل العشوائي، والتوقف عن تقييد المساعدات الإنسانية، وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، والتوقف عن استخدام الغذاء سلاحًا"، لافتًا إلى أن الاستهداف جرى في منطقة بعيدة عن مناطق الصراع.

وبدوره، أكد الجيش الإسرائيلي أن "هيئة مستقلة واحترافية وتتمتع بالخبرة ستتولى التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة التابعين للمطبخ المركزي العالمي"، مبينًا أنه "سيتم التحقيق في الحادث عبر آلية تقصي الحقائق والتقييم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف بها الجيش الإسرائيلي مواكب أو شاحنات إغاثية، إذ أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في أوقات سابقة استهداف شاحناتها.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قتل أكثر من 100 فلسطيني برصاص إسرائيلي استهدف مدنيين تجمعوا حول شاحنات مساعدات غرب غزة.

وتتهم المنظمات الإنسانية الدولية إسرائيل بتنفيذ حصار خانق على سكان القطاع، ووضع قيود مشددة على دخول المساعدات الغذائية للنازحين والمتضررين من الحرب، محذرة من أن شبح الجوع يهدد آلاف الفلسطينيين.