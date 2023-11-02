تقرير: حرب غزة كشفت الضعف الإسرائيلي.. والدولة الفلسطينية قادمة

توقع موقع إسرائيلي أن تضطر إسرائيل وحلفاؤها إلى تقديم تنازلات في المرحلة المقبلة لصالح الفلسطينيين، ضمن تسوية سياسية رجح أن تفضي إلى دولة فلسطينية، مؤكدًا أن حرب غزة كشفت جوانب من الضغف العسكري والسياسي في الجانب الإسرائيلي.

ووصف موقع "إسرائيل ديفينس" الحرب على غزة، التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي "السيوف الحديدية"، بأنها "حرب محاور".

وذكر الموقع الإسرائيلي المختص بالقضايا العسكرية أن إسرائيل التي تنتمي للمحور الأمريكي-الغربي "في حاجة إلى الالتزام بالقيم والأخلاق والاقتصاد والثقافة المعتمدة في البيت الأبيض وأوروبا".

وانتقد الموقع، في تقرير نشره أمس الأربعاء، النزعة القومية (تقودها أحزاب الصهيونية الدينية) التي طغت على لغة الخطاب الإسرائيلي، وقال "إن بقاء إسرائيل يعتمد على عمق تحالفها مع الغرب، وإنه يتعين تخفيف تلك النزعة (المتطرفة)".

وذهب إلى أنه "رغم أن الحديث لا يجري حاليًّا عن حرب عالمية على غرار الماضي، فإن ثمة قواسم مشتركة، لأن الحرب الإسرائيلية الحالية تُعد حربًا من أجل القيم والأخلاق والثقافة والاقتصاد، كما إن كلَّا من المحور الغربي والمحور المعادي له يعملان من أجل امتلاك أكبر قدر ممكن من النفوذ حول العالم".

وقدَّر أن البعد الدولي للحرب على غزة هو أن "محور إيران وروسيا والصين وحماس وحزب الله والحوثيين وجميع أنواع الوكلاء الآخرين بمختلف أنواعهم في الشرق الأوسط أو أفريقيا، يريد أن يطبق على العالم مجموعة من القيم والأخلاق والثقافة والاقتصاد التي تختلف عن تلك التي تميز معظم العالم اليوم في ظل الهيمنة الأمريكية".

واشنطن لا تدعم بالمجان

وتابع أن حاملات الطائرات والسفن الحربية الأخرى وقاذفات القنابل الإستراتيجية الأمريكية "لم تأتِ إلى المنطقة منذ الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر فحسب، ولم تأتِ فقط على خلفية المذبحة في غلاف غزة التي تتناقض مع مجموعة القيم الغربية، وتعد عملًا غير أخلاقي محظور، ولم يكن كل ذلك هو السبب الوحيد لمجيئها، حتى مسألة ضمان بقاء إسرائيل لم تكن السبب الوحيد".