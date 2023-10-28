بأغلبية ساحقة.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية في غزة

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، اليوم الجمعة، إلى هدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين إسرائيل وحركة "حماس"، وطالبت بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وحماية المدنيين.

يأتي القرار في وقت تكثف فيه إسرائيل عملياتها البرية في غزة؛ ردا على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

القرار الذي صاغت مشروعه الدول العربية ليس ملزما، لكنه يكتسي أهمية سياسية كبيرة.

وتم تمرير القرار بأغلبية 120 صوتا، وامتناع 45 عن التصويت، إلى جانب معارضة 14، منهم إسرائيل والولايات المتحدة.

وجرى التصويت في الجمعية العامة بعد فشل مجلس الأمن أربع مرات في اتخاذ إجراء خلال الأسبوعين الماضيين.

ووصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة تصويت الجمعية العامة على القرار بأنه "مشين"، مخاطبا من أيدوا القرار "عار عليكم".

وقال جلعاد اردان: "إنه يوم مظلم للأمم المتحدة والإنسانية"، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل استخدام "كل السبل" المتاحة لها بهدف "إنقاذ العالم من الشر الذي تمثله حماس"، و"إعادة الرهائن" الذين تحتجزهم الحركة في القطاع.