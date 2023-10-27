لماذا تعارض إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة؟

وأكد التقرير، أنّ هناك أصواتا كثيرة تطالب بـ "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة، الذي تقصفه القنابل الإسرائيلية، وقد تم تنظيم مظاهرات للمطالبة بذلك لعدة أيام في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، وهذا الوقف المؤقت للأعمال العدائية من شأنه أن يشجع وصول المساعدات إلى القطاع، كما يبرر مؤيدوه، وسيسمح للمدنيين المحاصرين تحت النيران الإسرائيلية بالفرار من مناطق القتال.

واعتبر أنّ إسرائيل لا تريد أن تسمع الدعوات المتكررة لهذا الوقف، تماماً مثل حليفتها الأمريكية، التي تعتبر أن مثل هذا الخيار "سيفيد حماس".

المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر أكد، أن وقف الأعمال العدائية، ولو بشكل مؤقت، "من شأنه أن يمنح حماس الفرصة للراحة وإعادة تجهيز نفسها والاستعداد لمواصلة شن هجمات ضد إسرائيل"، بحسب تعبيره.