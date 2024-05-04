تقديرات إسرائيلية بقرب الوصول لاتفاق مع ميليشيا حزب الله

انتقادات لفرنسا

المصادر أبلغت القناة أن بنود الاتفاق أُعدت بالفعل، وأن المؤسسة العسكرية في إسرائيل تعمل بالتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، عبر المنسق الأمريكي عاموس هوكشتاين، الذي يعمل في الأشهر الأخيرة على الوصول إلى تسوية بين تل أبيب وبيروت.

وفي الوقت ذاته، أخبرت المصادر القناة أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وجهت انتقادات لأداء الوسيط الفرنسي، بحجة أن باريس تُسرِّب للإعلام تفاصيل التوافقات أو الأفكار التي تُطرح، وأن التسريبات "تضر بجهود المحور الذي تقوده واشنطن، وتعد محاولات من باريس لكسب نقاط سياسية".

منطقة آمنة

يشار إلى أن قرار مجلس الأمن 1701 كان دعا إسرائيل وميليشيا حزب الله إلى الوقف التام للأعمال القتالية، وطالب الحكومة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" بنشر قواتهما في جميع أنحاء الجنوب.

القرار كان قد شدَّد على ضرورة سيطرة الحكومة اللبنانية على الجنوب، ونزع سلاح جميع المجموعات المسلحة هناك، واتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية.

وكان هذا القرار الذي قالت ميليشيا حزب الله وقتها إنها تحترمه، قد دعا إلى إنشاء منطقة آمنة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، خالية من المجموعات المسلحة أو المعدات والأسلحة، عدا عن تلك التي تخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة.