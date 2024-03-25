تجنيد "الحريديم" قد يسقط حكومة نتنياهو

حذرت أوساط سياسية إسرائيلية من أن اتخاذ قرار بتجنيد اليهود المتدينين المعروفين باسم "الحريديم" في الجيش قد يسقط حكومة بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وسلطت الصحيفة الضوء على الضجة الكبيرة التي أحدثتها تصريحات كبير الحاخامات السفارديم في إسرائيل، يتسحاق يوسف، بعدما لوّح مهددًا أن "الحريديم"، "قد يغادرون البلاد" إذا تم تجنيدهم في الجيش.

وبحسب التقرير، فقد جاءت تصريحات يوسف لتزيد من حدة الجدل المتصاعد حول إعفاء طلاب العلوم الدينية، المستمر منذ عقود، من الخدمة العسكرية، مما أثار انقسامات في الائتلاف اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ورأى رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، يوهانان بليسنر، أن "قضية تجنيد الحريديم يمكن أن تُسقط الحكومة"، التي شُكلت من ائتلاف مستقر نسبيا يضم 64 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدًا.

واعتبر بليسنر في الوقت نفسه أنه "ليس لدى أي من أعضاء الحكومة مصلحة في إسقاطها".

وتسعى حكومة نتنياهو إلى رفع مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرًا إلى 36 شهرًا، إلى جانب البحث عن حل لإنهاء إعفاء "الحريديم"، وهم اليهود المتدينون، من التجنيد.