أمريكا ترسل سفينة مساعدات إلى غزة

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، إن الجيش الأمريكي أرسل سفينة لتوصيل مساعدات إنسانية إلى غزة، بعد أيام من تعهد الرئيس جو بايدن ببناء رصيف‭ ‬بحري مؤقت لتقديم إمدادات للقطاع الفلسطيني المحاصر.

وأضافت القيادة في بيان أن سفينة الجيش الأمريكي الجنرال "فرانك إس بيسون" غادرت قاعدة لانجلي -‭‭‭‭ ‬‬‬‬يوستيس المشتركة في فرجينيا "بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر".

وجاء في البيان الذي نشرته، وكالة رويترز، أن السفينة "تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية".

وجاء إعلان بايدن، الخميس، عقب تحذيرات الأمم المتحدة من حدوث مجاعة واسعة النطاق بين سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون بعد 5 أشهر من شن إسرائيل حربا على القطاع الضيق.

وأشارت رويترز، أنه لا توجد في غزة بنية تحتية للموانئ، وتعتزم الولايات المتحدة في البداية العمل مع قبرص، التي ستوفر عملية فحص الشحنات بالتعاون مع مسؤولين إسرائيليين؛ ما يلغي الحاجة إلى عمليات تفتيش أمنية في غزة.

وأصبح معظم سكان غزة الآن نازحين داخليا، وتواجه عملية إدخال المساعدات الكثير من العراقيل عند نقاط التفتيش الحدودية البرية. فيما تخضع غزة لحصار بحري إسرائيلي منذ عام 2007.