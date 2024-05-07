العراق.. مبادرة مجتمعية لإصلاح جسر تكشف عن شبهة فساد

أحمد عبد

كشفت مبادرة مجتمعية في العراق عن شبهات فساد تتعلق بمنشأ جسر كهربائي بعد سبع سنوات من إنشائه، فيما لم يفتح مجلس المحافظة تحقيقًا في الحادثة بعد.

المهندس العراقي كرار العكايشي كان قد استجاب لمناشدات أهالي مدينة النجف بإصلاح جسر كهربائي في المدينة، تم إنشاؤه عام 2017، إلا أن الجسر توقف عن العمل بعد أشهر قليلة من افتتاحه، ولم يتم إصلاحه.

وذكرت بلدية النجف أن "الجسر يحتاج إلى قطع غيار من إيطاليا تكلف مبالغ مالية كبيرة"، بحسب تصريحات سابقة لمدير إعلام بلدية النجف بشار السوداني.