العراق.. مبادرة مجتمعية لإصلاح جسر تكشف عن شبهة فساد
أحمد عبد
كشفت مبادرة مجتمعية في العراق عن شبهات فساد تتعلق بمنشأ جسر كهربائي بعد سبع سنوات من إنشائه، فيما لم يفتح مجلس المحافظة تحقيقًا في الحادثة بعد.
المهندس العراقي كرار العكايشي كان قد استجاب لمناشدات أهالي مدينة النجف بإصلاح جسر كهربائي في المدينة، تم إنشاؤه عام 2017، إلا أن الجسر توقف عن العمل بعد أشهر قليلة من افتتاحه، ولم يتم إصلاحه.
وذكرت بلدية النجف أن "الجسر يحتاج إلى قطع غيار من إيطاليا تكلف مبالغ مالية كبيرة"، بحسب تصريحات سابقة لمدير إعلام بلدية النجف بشار السوداني.
ورغم توقف الجسر عن العمل مدة سبع سنوات تقريبًا، تمكن المهندس كرار صاحب المبادرة من إصلاح الجسر بمبلغ (1.5) مليون دينار عراقي، أي ما يعادل (1000) دولار فقط، وخلال مدة لم تتجاوز 4 أيام.
لكن المفاجأة جاءت بعد اطلاع المهندس بشكل دقيق على التفاصيل الداخلية للجسر، حيث تبين أن منشأ الجسر "صيني"، وليس "إيطاليا" كما هو في أصل العقد الذي أوكلت بموجبه هيئة إعمار النجف تنفيذ الجسر لإحدى الشركات.
ورفض مجلس محافظة النجف التعليق على القضية، خلال اتصال لمراسل "إرم نيوز"، واكتفى أعضاء المجلس بالقول إنهم سيتابعون الموضوع في الأيام المقبلة، وإن تلك المشاريع كانت خلال مجلس المحافظة السابق وهو من يتحمل المسؤولية.