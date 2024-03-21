كيف أخفى غزي عن زوجته ظروف المجاعة التي يعيشها في جباليا؟

أخفى رجل غزي عن زوجته ظروف المجاعة التي يعيشها في شمال القطاع، عبر التقاط صور بجانب طعام الآخرين، ليؤكد لها أنه يجد الغذاء.

وفي التفاصيل، يقول محمد العجوري: "مع اشتداد القصف على منطقتنا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة في الأسابيع الأولى للحرب، قمت باستئجار سيارة نقل كبيرة لإخراج عائلتي باتجاه جنوب القطاع.

ويضيف لـ"إرم نيوز": "زوجتي وأولادي عارضوا الفكرة بعد أن أخبرتهم بأنني سأبقى من أجل الحفاظ على ممتلكات البيت من السرقة، لكن بعد إصرار كبير استطعت أن أقنعهم".

يروي العجوري معاناته، قائلًا: "بقيت وحدي في البيت، ووصلت عائلتي إلى مدينة دير البلح وسط القطاع، داخل خيمة في ظروف معيشية صعبة ولكن الطعام والخبز متوفران لديهم".