المالكي: حكومة فلسطينية تضم حماس "ليست أولوية الآن"

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن "الوقت لم يحن بعد لتشكيل حكومة تكون حماس جزءا منها لأنه ستتم مقاطعتها"، وفقا لـ "فرانس برس".

وأوضح المالكي، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "نريد أن نكون مقبولين وأن ننخرط بالكامل مع المجتمع الدولي. نريد مساهمته ومساعدته حتى نتمكن، قبل كل شيء، من تقديم الخدمات الضرورية لشعبنا، خدمات طوارئ".

وأضاف: "وبعد ذلك، (نريد) التحدث عن طريقة إعادة إعمار غزة بعد هذا الدمار الهائل. إنها الأولوية. وفي وقت لاحق، عندما يصبح الوضع مناسبا، يمكننا النظر" في خيار تشكيل حكومة ائتلافية.

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن "حماس تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في الأراضي الفلسطينية بدلا من ائتلاف يضم الحركة".

وقال: "أعتقد أن حماس تفهم ذلك، وأعتقد أنها تؤيد فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط اليوم" مرتكزة على خبراء يمكنهم "نقل البلاد برمّتها إلى مرحلة انتقالية".