مفاوضات "الفرصة الأخيرة".. وفود أمريكا وقطر وحماس تصل القاهرة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر رفيع المستوى قوله، إن القاهرة تستضيف وفودا من قطر والولايات المتحدة وحماس؛ بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في غزة.

وأضاف المصدر، أن "مصر تجري جهودًا مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "مصر تحذر من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة نتيجة العمليات الإسرائيلية، وتبذل أقصى جهد للتوصل إلى هدنة شاملة".

من جهتها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في حماس قوله، إن محادثات القاهرة "فرصة أخيرة" لإسرائيل لاستعادة الرهائن.

وكانت حماس وافقت على مقترح لإطلاق النار في غزة، مساء أمس الإثنين، لكن إسرائيل رفضته، مشيرة إلى أن شروط حماس لا يمكن القبول بها.

وصباح الثلاثاء، اقتحمت دبابات الجيش الإسرائيلي، معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وسيطرت عليه بالكامل وسط إطلاق كثيف للرصاص والمدفعية الثقيلة، ما عقَّد جهود المفاوضات للوصول إلى هدنة.

وفي سياق الأوضاع الميدانية كذلك، قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن رهينة إسرائيلية تبلغ من العمر 70 عاما توفيت اليوم متأثرة بجروحها الناجمة عن قصف إسرائيلي.