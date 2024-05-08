تعيينات "الشاباك".. أزمة جديدة تنفجر في وجه نتنياهو

سلط الإعلام العبري الضوء على أزمة جديدة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبين رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، تتعلق بالتعيينات الخاصة بالمناصب المهمة بالجهاز الاستخباري.

ووفق محطات تلفزة إسرائيلية، يصر نتنياهو على قيام بار بإجراء تعيينات مؤقتة فقط بدلًا من إعلان الأسماء المرشحة للمناصب المهمة بشكل نهائي، فيما يتمسك رئيس "الشاباك" باستكمال التعيينات بشكل سليم كما جرت العادة.

وتناولت قناة "أخبار 13" وعدة محطات أخرى خلال الساعات الـ 48، تفاصيل الأزمة؛ إذ بيَّنت أن نتنياهو يريد وقف التعيينات الدائمة لرؤساء الأقسام المختلفة بجهاز الأمن العام.

ويعمل نتنياهو على منع رئيس الجهاز من المصادقة النهائية على أسماء رؤساء الأقسام المختلفة، على الرغم من أن جولة التعيينات الجديدة والترقيات كانت بدأت قبل قرابة الشهرين.

ووفق القناة، طلب نتنياهو من بار اختيار شخصيات للمناصب المرجو شغلها بشكل مؤقت، بينما يرى الأخير أن خطوة من هذا النوع لا تتسق مع الوضع الطبيعي بالجهاز.