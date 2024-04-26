للضغط على حماس.. غزّيون يدعون للاعتصام قرب معبر رفح

من جهته، قال الناشط الحقوقي محمد نصر، الموجود في مدينة رفح: "أعتقد أنها خطوة متأخرة، ولكن أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدًا".

وأضاف: "كان يجب أن نقوم بهذه الخطوة جميعًا كمدنيين في الأسبوع الأول من الحرب حتى لو اضطرت حماس لأن تنهي نفسها من أجل أن يحيا الشعب، وأن تقدم نفسها كحركة عسكرية قربانًا له، بدلًا من أن تزيد معاناته".

وتابع نصر في حديثه لـ"إرم نيوز": "لقد عشنا أكثر من 200 يوم في الجحيم، وارتكب الجيش الإسرائيلي عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي، ومارس أبشع أنواع القتل بحق المدنيين والأطفال والنساء، والحرق، والقتل، والإعدام، والدفن، والتعذيب، والقصف بكل أنواع الطائرات لأيام وأسابيع متواصلة".

وأكمل: "لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فرغم كل هذه المعاناة، وبدلًا من أن توفر حركة حماس كحكومة كل مقوماتها من أموال ضرائب وجباية ونفوذ جمعتها من أهالي غزة على مدار 17 عامًا بشكل غير قانوني، وتسعى إلى التخفيف عن كاهل المواطنين، فإن وزارة الاقتصاد التابعة لها رفضت ذلك".

وأشار إلى ان الوزارة "تمركزت في المعبر، وبدأت بفرض ضريبة تصل إلى 500٪ على الشاحنات، وتُركنا لتجار الحروب في الأسواق وعلى البسطات".

وأضاف: "لذلك أرى أنه من الطبيعي جدًا النزول للشارع كمدنيين نعاني بشكل استثنائي، وأن نرفع صوتنا من أجل إيجاد حل لمعاناتنا ووقف هذه الإبادة والمجزرة".

وأكد أن "الاكتفاء بالموت في الخيام يعطي انطباعًا بالقبول الذي قد نعيشه لسنوات".

وأوضح نصر: "لنا في خروج الرئيس ياسر عرفات في اجتياح بيروت العام 1982 دليل على أن الشعب الفلسطيني لا يموت في حال اضطُر حزب فلسطيني إلى أن يدفع جزءًا من الفاتورة بدلًا من تحميلها للمواطنين البسطاء، وأن يعاني بدلًا عنه، فالحزب وسيلة، والغاية هي شعب حر قادر على التغيير".

وأشار إلى أن الفلسطينيين "على أبواب المرحلة الأخطر في الحرب وهي دخول مدينة رفح الذي سيؤدي إلى ارتكاب مئات المجازر، وإعادة تشريد قرابة 1.4 مليون نازح مرة أخرى، أو تركهم للضربات الإسرائيلية التي قد تدفعهم للاتجاه نحو الحدود المصرية والدخول في نكبة أكثر فتكًا من نكبة 1948".