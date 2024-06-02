هيرتسوغ: سأدعم نتنياهو إذا وافق على مقترح بايدن

أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، اليوم الأحد، أنه سيدعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إذا وافق على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لعقد صفقة بين إسرائيل وحركة حماس تنهي الحرب المتواصلة في قطاع غزة.

ومساء يوم الجمعة الماضي، تحدث بايدن عن تقديم إسرائيل مقترحًا من 3 مراحل، يشمل وقفًا لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وإعادة إعمار القطاع.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن وسائل إعلام إسرائيلية قول هيرتسوغ: "أخبرت رئيس الوزراء بأنني سأمنحه والحكومة الدعم للصفقة التي سيعقدونها لإطلاق سراح الرهائن".

وأضاف هيرتسوغ، خلال مؤتمر القانون الذي يُعقد في جامعة تل أبيب، أنه "عندما يتعلق الأمر بالمواطنين الإسرائيليين الذين لم تحرسهم الدولة وتحميهم، يجب إعادتهم إلى ديارهم في إطار صفقة من شأنها حماية المصالح الأمنية لدولة إسرائيل".

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، قال مكتب نتنياهو إن الأخير "يصر على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها".