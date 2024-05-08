العراق ينزع السلاح.. 4 آلاف دولار لكل "هاون"

أحمد عبد

أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العراقية تقديمها أكثر من 4 آلاف دولار مقابل السلاح الواحد المتوسط والثقيل من طراز "مورتر"، أو ما يُعرف محلياً بـ"الهاون".

وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة زياد القيسي، لـ "إرم نيوز"، إن "توجه حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني هو حصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً ما يتعلق بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، كالمورتر أو ما يُعرف باللغة الدارجة (الهاون)، الذي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتم حيازته من قبل مواطن أو جهة ما غير أمنية رسمية".