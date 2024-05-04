عقب قطع العلاقات.. ما مصير صفقات السلاح المعلقة بين كولومبيا وإسرائيل؟

ويعتمد الجيش الكولومبي على الأسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك المقاتلات القديمة من طراز "كافير"، وهي مقاتلات تتطلب أعمال صيانة دورية تباشرها إسرائيل لصالح هذا الجيش.

الجيش الكولومبي يستخدم على نطاق واسع البنادق الآلية الإسرائيلية "ساعر"، فئة "جليل"، كما يمتلك حقوق تصنيع تلك البندقية داخل الأراضي الكولومبية.

وتدعم إسرائيل السلطات الكولومبية والمؤسسات الأمنية هناك في مجال الفضاء السيبراني، وهو مجال يتعلق أيضًا بالشق العسكري.

مصير غامض

ويلف الغموض مصير صفقة كبيرة نسبيًا وقعّتها القوات المسلحة الكولومبية مع مؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، قبل عام ونصف العام.

وحسب موقع "كالكاليست" العبري، قُدِّرت تلك الصفقة بحوالي 130 مليون دولار، لاقتناء صواريخ الدفاع الجوي الإسرائيلية "باراك إم إكس"؛ بغرض تطوير نظم الدفاع الجوي في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، وكان يفترض أن تُنفذ على مراحل تنتهي في 2026.

ولدى بوغوتا تعاقدات أخرى مع شركات إسرائيلية عسكرية منها "أنظمة إلبيت"، فقد أبرمت معها صفقة قيمتها 100 مليون دولار لشراء 20 مدفعا متنقلا طراز ATMOS، الذي يمكنه إصابة أهداف على مسافة 40 كيلومترا، وكان يُفترض أن تنتهي مراحل الصفقة بحلول 2030.

أكبر الصفقات عُقدت في سنوات الثمانينات حين اشترت كولومبيا 20 مقاتلة "كافير" خرجت من الخدمة بسلاح الجو الإسرائيلي، بقيمة 20 مليون دولار للمقاتلة الواحدة، قبل أن تشتري 13 أخرى مطلع 2000، وبعدها اشترت طائرة للتزود بالوقود جوًا بقيمة 60 مليون دولار.

علاقات ممتدة

وتعد كولومبيا البلد الثاني في أمريكا الجنوبية الذي يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حرب غزة، بعد بوليفيا التي أعلنت قطع العلاقات مبكرًا، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وأسست كولومبيا علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل منذ عام 1950، ووقعت معها اتفاقيات للتجارة الحرة، وتقع السفارة الإسرائيلية في العاصمة بوغوتا، بينما تقع سفارة كولومبيا في مدينة رامات غان الإسرائيلية.

بلغت العلاقات بين البلدين ذروتها إبان زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الكولومبية، في سبتمبر/ أيلول 2017.

بعدها بعامين، فعَّل الطرفان اتفاقية التجارة الحرة التي أسهمت في تخفيض الجمارك على السلع المتبادلة بين البلدين.

وكان الرئيس الكولومبي السابق إيفان دوكي قد زار تل أبيب، في نوفمبر/ تشرين الثاني2021، إبان ولاية نفتالي بينيت رئيساً للحكومة الإسرائيلية.