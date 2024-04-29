تدافع عناصر الشرطة للحصول على الطعام يثير الاستياء في ليبيا (فيديو)

أثار مقطع يظهر تدافع عناصر من الشرطة الليبية وسط حالة من الفوضى للحصول على وجبة طعام حالة من الاستياء والغضب العارم في ليبيا.

ويظهر في المقطع عناصر من الشرطة وهم يركضون خلف سيارة التموين للحصول على وجبة غداء، ما أدى لسقوط بعضهم على الأرض.

وتزامنت تلك الواقعة مع مشاركة عناصر الداخلية الليبية في التجمع الذي نظمته الوزارة يوم السبت في مطار طرابلس، بينما كان المشرفون على عملية التوزيع يرمون أطباق الأكل بشكل عشوائي.

وأصدر وزير الداخلية المكلف تعليماته لمدير الإدارة العامة للدعم المركزي بفتح تحقيق مع اللجنة المشرفة على التموين بإدارة الدعم المركزي "بعد ظهور أعضاء من الإدارة في مقطع وهم يتزاحمون خلف سيارة لتوزيع وجبات التموين بطريقة عشواية وغير لائقة بأعضاء الوزارة".

وبحسب بيان للوزارة، جاء ذلك "عقب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي والذي يظهر فيه توزيع وجبات التموين بشكل عشوائي وغير لائق لأعضاء وزارة الداخلية".