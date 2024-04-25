لخفض التصعيد.. زيارة مرتقبة لوزير خارجية فرنسا إلى لبنان

وفي السياق، أكد الوزير السابق كريم بقرادوني أن "لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي دورًا كبيرًا، بإنتاج هذا التحرك الفرنسي تجاه لبنان؛ فأجواء زيارة ميقاتي الأخيرة للرئيس ماكرون شجعت فرنسا لأن تستعيد دورها في لبنان وتبادر بإرسال وزير خارجيتها إليه".

وأشار بقرادوني لـ"إرم نيوز" أنه "خلال الاجتماع بين الطرفين اللبناني والفرنسي تعززت الثقة الفرنسية بإدارة ميقاتي، وتبادل الطرفان أفكارا حول الملف اللبناني، وأخَذ الطرف الفرنسي بالعديد من الملاحظات التي أبداها ميقاتي، ما أنتج مبادرة سيحملها وزير خارجية فرنسا إلى لبنان".

وبحسب بقرادوني، "الرئاسة الفرنسية وضعت مسودة مقترح أجري عليه تعديلات بعد أن اطلعت عليه الجهات الأمريكية والأوروبية والدولية. ويأتي هذا الاقتراح، الذي لا يعارضه الطرف الأمريكي بل يعتبره قابلا للنقاش، انطلاقا من القناعة الدولية بالدور المميز لفرنسا في لبنان".

وأضاف رئيس حزب الكتائب اللبنانية السابق أن "باريس أطلعت الخماسية على المبادرة التي يعتمد نجاحها على تجاوب الجانبين اللبناني والإسرائيلي".

وقال إن "المبادرة تتضمن 3 بنود وهي: وقف إطلاق النار في غزة يتزامن مع وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، وحل أزمة النازحين السوريين في لبنان، والسعي لانتخاب رئيس للجمهورية من خلال طرح اسم مرشح ثالث".

بدوره أكد الكاتب والباحث السياسي يوسف مرتضى أن "المسعى الفرنسي يأتي نتيجة ضغوط إسرائيلية على الفرنسيين والأمريكيين للتدخل بهدف فصل المسار بين الساحات وفك الارتباط بين حرب غزة والتصعيد في الجنوب".

وقال مرتضى في تصريحه لـ"إرم نيوز" "اليوم، مع التصعيد الحاصل على الحدود وازدياد التهويل الإسرائيلي، يسعى الفرنسيون لإيجاد حلول تحت عنوان القرار الأممي 1701، مضيفًا أن معلوماته تقول إن "حزب الله يدرك أنه إذا فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة فهذا سيسبب له خسارة كبيرة في السياسة، لذلك لن يقدم على الأمر".