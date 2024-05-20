المحكمة الجنائية الدولية تطلب مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

دعت المحكمة الجنائية الدولية اليوم إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت وثلاثة من قيادات حركة "حماس".

وطلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت على خلفية "ارتكاب جرائم حرب" وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال المدعي العام إن "هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي وقت سابق هذا الشهر رجح محققون دوليون احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق سياسيين وعسكريين إسرائيليين وقيادات من حركة "حماس" على خلفية ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال حرب 2014 وما تلاها بما فيها الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة وهجوم "حماس" الأخير على إسرائيل في أكتوبر الماضي، وفق قولهم.