موسكو: ينبغي التحقق من الاتهامات ضد "الأونروا" في غزة
طالبت موسكو بضرورة التحقيق في المزاعم حول مشاركة بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "يجب النظر في مثل تلك الاتهامات، في حال وجودها".
وأضاف لافروف في تصريحات صحفية، أن "استبدال التحقيق بعقاب جماعي، قرار خاطئ".
وأعرب الوزير الروسي عن أمله بأن "تثير الأمم المتحدة هذه القضايا في إطار اتصالاتها مع ممثلي إسرائيل".
وكانت عدة دول، في طليعتها الولايات المتحدة وألمانيا، علقت تمويلها للوكالة بعد اتهامات إسرائيلية بأن أفراداً منها شاركوا في ذلك الهجوم، وأنهم يعملون مع حركة حماس.
وردت الوكالة، التي تُعد مصدراً مهمًّا لدعم سكان غزة، بالقول إنها فتحت تحقيقاً في تلك الاتهامات مع عدد من الموظفين وأنهت عقودهم.