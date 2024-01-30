موسكو: ينبغي التحقق من الاتهامات ضد "الأونروا" في غزة

طالبت موسكو بضرورة التحقيق في المزاعم حول مشاركة بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "يجب النظر في مثل تلك الاتهامات، في حال وجودها".

وأضاف لافروف في تصريحات صحفية، أن "استبدال التحقيق بعقاب جماعي، قرار خاطئ".