السودان.. لماذا يعارض مالك عقار وقف الحرب؟

أصبح رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان المتحالف مع الجيش السوداني، مالك عقار، يعارض أي توجه نحو وقف الحرب عبر المفاوضات السلمية، بعد أن عارض في الفترة الأخيرة العودة لمفاوضات جدة.

ويستمد مالك عقار قوته في معارضة وقف الحرب عبر المفاوضات من خلال منصبه كنائب لرئيس مجلس السيادة السوداني، الذي حصل عليه مقابل انحيازه للجيش ودفع قواته للقتال ضد قوات الدعم السريع.

وكان قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، بحث خلال اليومين الماضيين، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، استئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع.

لكن عقب ساعات من ذلك خرج نائب البرهان في مجلس السيادة، مالك عقار، معلنًا رفضه القاطع الذهاب إلى منبر جدة، قائلًا، "إنه الرجل الثاني في الدولة، وإن قراره هو عدم الذهاب للمفاوضات".

ووجد موقف مالك عقار الرافض لوقف الحرب عبر مفاوضات منبر جدة، تأييدًا من قبل مساعد قائد الجيش السوداني الفريق ياسر العطا، حيث خرج الرجل لاحقًا ليعلن تأييده لموقف مالك عقار، قائلًا إن "الرجل نطق برأي الدولة".

رأي دعاة الحرب

تعليقا على ذلك، شبه الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أبوعبيدة برغوث، موقف مالك عقار بمثل سوداني قديم يقول: "الخشم خشمي والرأي رأي سيدي".

وقال برغوث، لـ"إرم نيوز"، إن "مالك عقار يتحدث بفهمه لينقل رأي دعاة الحرب من فلول النظام البائد الذين لا يريدون الذهاب إلى منبر جدة لإحلال السلام، ويعملون على استمرار الحرب ليكونوا جزءا من المشهد السياسي والسلطوي".