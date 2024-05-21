غالانت يصف سعي "الجنائية الدولية" لتوقيفه بـ"الخسيس"
وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، مسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحقه وبحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ "الخسيس".
وذكر غالانت أن "محاولة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لقلب الحقائق لن تنجح. والمقارنة التي طرحها بين منظمة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل خسيسة".
واعتبر في بيان أن "محاولة المدعي العام كريم خان حرمان دولة إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة يجب رفضها بوضوح"، حسبما أوردت "فرانس برس".
وطلب خان إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وعدد من القادة البارزين في حركة "حماس" الفلسطينية للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ونددت إسرائيل بطلب خان، وصدرت تصريحات حول ذلك من قبل الرئيس إسحق هرتسوغ.
وقال خان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
وتشمل التهم الموجّهة إلى قادة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة ومحمد دياب إبراهيم (الضيف) قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، "الإبادة" و"الاغتصاب وغيرهما من أعمال العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن كجريمة حرب".
وبدأت الحرب في قطاع غزة في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل، أدى إلى مقتل أكثر من 1170 شخصًا على الأقل غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وبعد يومين من اندلاع الحرب، أمر غالانت بفرض "حصار مطبق" على سكان قطاع غزة البالغ تعدادهم 2,4 مليون نسمة.
وفي التاسع من تشرين الأول/أكتوبر وجَّه غالانت رسالة مصورة قال فيها "لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا غاز، كل شيء مقطوع".
وتوعّدت الدولة العبرية بـ"القضاء" على الحركة، وأدَّت عمليات القصف والهجمات البرية التي تنفذها في القطاع إلى مقتل 35562 شخصًا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.