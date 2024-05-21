غالانت يصف سعي "الجنائية الدولية" لتوقيفه بـ"الخسيس"

وطلب خان إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وعدد من القادة البارزين في حركة "حماس" الفلسطينية للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ونددت إسرائيل بطلب خان، وصدرت تصريحات حول ذلك من قبل الرئيس إسحق هرتسوغ.

وقال خان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".

وتشمل التهم الموجّهة إلى قادة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة ومحمد دياب إبراهيم (الضيف) قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، "الإبادة" و"الاغتصاب وغيرهما من أعمال العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن كجريمة حرب".

وبدأت الحرب في قطاع غزة في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل، أدى إلى مقتل أكثر من 1170 شخصًا على الأقل غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.