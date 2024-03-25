الجزائر.. تباين الآراء حول دوافع انتخابات الرئاسة المبكرة

ومما ذكرته الوكالة أن المغزى من هذا الإعلان عن الانتخابات المسبقة هو العودة إلى الوضع الطبيعي، بعدما غيّرت أحداث 2019 والانتخابات الرئاسية المؤجلة من يوليو 2019 إلى تلك المنظمة في عجالة في ديسمبر 2019، الرزنامة الانتخابية الجزائرية.

وأَضافت أن تلك التغييرات أحدثت اضطرابًا في التقاليد المعمول بها بسبب الأحداث السياسية الاستثنائية من حيث خطورتها، نافية أن تكون الدولة الجزائرية في أزمة أو في حالة طوارئ، ومؤكدة أن الدولة استعادت استقرارها وتوازن مؤسساتها مع استرجاع مسار صنع القرار لديها.

في المقابل، عبرت المرشحة الرئاسية زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل الرقي والتغيير، عن عدم اقتناعها بالخطوة، مثيرة تساؤلات عدة حسب بيان لها، معنون بـ"هل يمكن أن نتحدث عن انتخابات مسبقة قبل 3 أشهر من موعدها؟".

واستغربت القاضية الجزائرية السابقة كيف أن وكالة الأنباء الجزائرية نشرت بعد 24 ساعة الأسباب وراء هذا القرار، بينما كانت الوكالة نفسها أعلنت في الـ27 من فبراير/ شباط، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها (ديسمبر كانون الأول 2024).

وعقّبت على ذلك بالقول: "ما هو الحدث الرئيس الذي أدّى لهذا التحول؟ أليس من حق الشعب أن يعرف الدوافع الحقيقية التي تبرر هذا القرار؟".

من جانبه، سجّل التحالف الوطني الجمهوري المقرب من السلطة مجموعة تحفظات حول القرار.

وقال التحالف الذي يقوده الوزير السابق بلقاسم ساحلي، في بيان له إنه "كان من الأفضل بل ومن الضروري، ومع احترام متطلبات الأمن القومي للبلاد (عند الاقتضاء) مرافقة هذا القرار بأقصى درجات الشفافية الممكنة من أجل شرح وتوضيح مبررات ودوافع هذا القرار للرأي العام الوطني".

وذكر أن ذلك كان ممكنًا عبر "توجيه خطاب للأمة من طرف رئيس الجمهورية، تفاديًا لتعريض المواطنين للتأويلات المغلوطة من هنا أو هناك، أو الدفع بهم إلى استقصاء المعلومات ذات الصلة من مصادر غير موثوقة أو مشبوهة لا سيما من خارج الوطن".

ورأى التحالف أنه كان ينبغي قبل اتخاذ قرار كهذا "توسيع الاستشارة القَبْلية بخصوصه لا سيما مع الطبقة السياسية باعتبارها المعني الأول بأي عملية انتخابية ذات بعد وطني".