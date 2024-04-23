مصادر لـ"إرم نيوز": ميليشيات موالية لإيران تتجه لكسر الهدنة مع أمريكا

كشفت مصادر عراقية عدّة، عن توجه لدى بعض الفصائل المسلحة الموالية والمدعومة من قبل إيران نحو كسر الهدنة مع الولايات المتحدة، وعودة استهداف المصالح الأمريكية في العراق وسوريا خلال المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك، بحسب المصادر بعد إخفاق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في حسم ملف إخراج القوات الأمريكية من البلاد، خلال زيارته إلى واشنطن.

وقال مسؤول عسكري في ميليشيا النجباء، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك انقساما في مواقف الفصائل المسلحة، فهناك من عمل على كسر الهدنة وعودة استهداف المصالح الأمريكية في العراق وسوريا، وهناك الذي ما زال يؤكد على ضرورة منح السوداني وحكومته فرصة أطول لحسم ملف إخراج القوات الأمريكية".

وبين المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "بعض الفصائل أبلغت الحكومة بشكل رسمي وكذلك هيئة تنسيقية المقاومة في العراق بأنها ستعاود عملياتها العسكرية ضد الأمريكان، مقابل ذلك هناك سعي حكومي عراقي وضغط لمنع تلك الفصائل من التصعيد، حيث تم طلب مساعدة شخصيات إيرانية للضغط على الفصائل للاستمرار بالهدنة".