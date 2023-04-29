السودان.. فتوى بقتل السياسيين تثير الجدل‎‎

وتسبب ذلك بغضب وجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض مثل الفتوى التي تقدم بها عمر البشير، في أواخر أيامه بقتل ثلث الشعب وحكم البقية.

من جهتها، عبرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان عن انزعاجها البالغ من فتوى "قتل السياسيين المدنيين".

ودعت المفوضية وزارة الخارجية إلى ملاحقة مطلقها جنائياً عبر سفارة السودان بتركيا، قائلة إن "حياة وسلامة جميع المدنيين تظل مسؤولية السلطات تحت أي ظرف من الظروف".

وأضافت في بيان تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، أن "بعض الفتاوى والتصريحات ظلت تتردد تارة بالدعوة إلى استمرار الحرب ورفض الهدنة الإنسانية، إلى أن بلغ الأمر مبلغاً أصدر فيه أحد الأشخاص فتوى بقتل المدنيين بحجة تأييدهم المزعوم لأحد أطراف النزاع، في إحدى القنوات الفضائية التي تبث من الشقيقة تركيا".