قتيل وجرحى إثر اقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية‎

قُتل شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء اقتحام قرية دير أبو ضعيف، شرق مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" أن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية دير أبو ضعيف بعشرات الآليات العسكرية وقوات المشاة، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه الشبّان المتظاهرين، ما أدى لمقتل الشاب قسام ياسين بعد إصابته برصاصة في الرأس، وإصابة 3 آخرين بجراح متوسطة جرى نقلهم إلى مستشفى ابن سينا.

وأوضح شهود عيان لـ"إرم نيوز" أن قوات المشاة الإسرائيلية اقتحمت عددًا من المنازل في قرية دير أبو ضعيف وجرت عمليات تخريب واعتقال ميدانية لعدد من المواطنين ونقلهم إلى مراكز التحقيق.

وأفاد الشهود أن القرية ما زالت تشهد مواجهات شعبية وحرق للإطارات المطاطية، فضلًا عن إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه الجنود الإسرائيليين.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة قلقيلية من المدخل الشرقي للمدينة وصولًا إلى منطقة السوق بأكثر من 10 آليات وجيب عسكري بحسب شهود عيان.

وأفاد مراسل "إرم نيوز"، باندلاع مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة في منطقة السوق وسط المدينة بين المقاتلين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي وسط اطلاق نار كثيف.

وأشار شهود عيان أن ثمّة تعزيزات قادمة من المدخل الشرقي والجنوبي للمدينة، لاسيما مع تصاعد وتيرة الاشتباكات المسلحة مع المقاتلين الفلسطينيين.

كما تعرضت بلدتا بيت فوريك شرق نابلس والمزرعة الغربية قضاء رام الله، لاقتحام متزامن بالآليات والمركبات العسكرية المصفحة.

وقال مراسل "إرم نيوز"، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين عدد من الشبّان والجيش الإسرائيلي في الجهة الشمالية للبلدة وسط اطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز السام.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه جرى نقل إصابتين بالرصاص الحي من قبل الجيش الإسرائيلي إلى مستشفى نابلس التخصصي، وصفت حالتهم بين المتوسطة والخطيرة.